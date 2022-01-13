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الرئيس السيسى: البيت ووسائل الإعلام والمدرسة جزء من أدوات الوعى

الخميس، 13 يناير 2022 05:33 م
الرئيس السيسى: البيت ووسائل الإعلام والمدرسة جزء من أدوات الوعى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،"إن ما نحن فيه فى العالم كله وليس هنا فقط.. ستجد العقل الجمعى الإنسانى عمال يمتص ويتفاعل مع هذه الحال ويعيش ولا تضيع أدوات بناء الوعى فى المجتمع حيث لا تتغير.

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال جلسته مع ممثلى الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة أن البيت جزء من أدوات الوعى للنشء الصغير، وسائل الإعلام جزء من هذه الأدوات سواء كانت رسمية أو غيره، وكلامكم مع بعضكم فى مواقع التواصل جزء من وسائل التواصل.

 

وتابع الرئيس السيسى: المدرسة وكذلك المسجد أو الكنيسة جزء من أدوات الوعى، فكل هذا يشكل بناء الوعى، وقد تيزيد عنصر ويكون أكثر تأثيرا على عنصر آخر.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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