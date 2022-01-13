الحكومة النيجيرية ترفع الحظر المفروض على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، وجه بإمكانية استئناف عمل موقع "تويتر" اليوم، وذلك وفقا لما ذكره المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات في البلاد كاشف انوا عبد الله.

وأضاف عبد الله، أنه تم إتخاذ هذا القرار فقط بعد موافقة موقع "تويتر" على تلبية بعض الشروط بما في ذلك فتح مكتب في نيجيريا والامتثال للالتزامات الضريبية والتصرف مع احترام القوانين النيجيرية والثقافة والتاريخ بالبلاد.

وقال عبد الله - في بيان صادر عنه - إن هذا الإجراء هو محاولة متعمدة لإعادة ضبط العلاقات مع "تويتر" لتحقيق أقصى قدر من المنافع المتبادلة للأمة دون تعريض مصالح الشركة للخطر، واصفا المشاركة بين الجانبين ب"المحترمة للغاية والودية والناجحة".

وعلقت نيجيريا عمل "تويتر" في 4 يونيو الماضي، وهو ما أثار انتقادات لأنه جاء بعد فترة وجيزة من حذف شبكة التواصل الاجتماعي منشور لبخاري هدد فيه بمعاملة الانفصاليين "باللغة التي سيفهمونها".