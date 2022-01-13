الحكومة الأمريكية تفاوض أسترازينيكا للحصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

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تجرى الحكومة الأمريكية محادثات مع شركة أسترازينيكا للحصول على نصف مليون جرعة من عقارها المضاد لفيروس كورونا، والذى يستخدمه الأشخاص المعرضون للخطر قبل التعرض للفيروس وللوقاية من المرض الشديد.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الإدارة الأمريكية وشركة أسترازينيكا "فى مسار طلب" الجرعات، التى تستهدف الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وأضاف زينتس أن الطلب الجديد سيرفع إجمالى المشتريات الأمريكية إلى أكثر من مليون جرعة، وكلها مستحقة بنهاية مارس المقبل.