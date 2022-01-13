اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة الأمريكية تفاوض أسترازينيكا للحصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 08:00 ص
الحكومة الأمريكية تفاوض أسترازينيكا للحصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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تجرى الحكومة الأمريكية محادثات مع شركة أسترازينيكا للحصول على نصف مليون جرعة من عقارها المضاد لفيروس كورونا، والذى يستخدمه الأشخاص المعرضون للخطر قبل التعرض للفيروس وللوقاية من المرض الشديد.

 

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الإدارة الأمريكية وشركة أسترازينيكا "فى مسار طلب" الجرعات، التى تستهدف الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

 

وأضاف زينتس أن الطلب الجديد سيرفع إجمالى المشتريات الأمريكية إلى أكثر من مليون جرعة، وكلها مستحقة بنهاية مارس المقبل.

 

 


الحكومة الأمريكية

أسترازينيكا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

لقاحات

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