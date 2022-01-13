التحفظ على 81 شكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي شمال محافظة بنى سويف، عدداً من الجهود التنفيذية والرقابية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، بالعمل الميداني المتواصل وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى الخدمات المقدمة وتكثيف الرقابة على أسواق التداول والمحال التجارية والمخابز البلدية، وكذلك التصدي لكافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى" برئاسة المحاسب محمد بكري" من ضبط والتحفظ على 81 شكارة دقيق مدعم والمخصصة للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلا عن تحرير 15 محضراً لمخالفات تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بالأمراض المعدية، وعدم وجود سجل تجاري.