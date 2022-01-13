اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:29 م
أكرم القصاص
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الإمارات تقدم 42 ألفا و924 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يناير 2022 03:08 م
الإمارات تقدم 42 ألفا و924 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 42 ألفا و924 جرعة من لقاح "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الخميس، 22 مليونا و997 ألفا و534 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 232.52 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد- 19".

 


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