اصطدام سيارة نقل بعقار فى حدائق أكتوبر بالجيزة.. وضبط السائق

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة نقل بعقار بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم التحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، واصطدام سيارة بعقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن سيارة نقل اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، واصطدامها بشقة بعقار، في الطابق الأرضي، وحدوث تحطم بجدار بالعقار.

تم ضبط سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.