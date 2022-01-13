اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 02:45 ص
أكرم القصاص
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"استمتع وابتهج واستكشف كل ما هو جديد".. أنت في الفريدم زون بمنتدى شباب العالم

الخميس، 13 يناير 2022 01:59 ص
"استمتع وابتهج واستكشف كل ما هو جديد".. أنت في الفريدم زون بمنتدى شباب العالم freedome zone
أمل غريب

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"استمتع .. ابتهج.. استكشف كل ما هو جديد".. كان هذا هو الشعار الذي رفعته منطقة الـ "فريدم زون" freedome zone أو المنطقة الحرة، التي تحرص إدارة منتدى شباب العالم، على إنشاءها سنويا، بغرض الترفيه على الزوار والضيوف المشاركين في المنتدى، والتي تتميز بالألوان المبهجة والبساطة والإبهار، وعرض أحدث الألعاب التكنلوجية والثقافية البسيطة، التي تنال إعجاب الضيوف وتسعدهم دائما، وتخصص فيها أجنحة لرواد الأعمال الشباب، لعرض منتجاتهم المبتكرة على الزوار.
 
وهذا العام، قدمت إدارة منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة، هدية جديدة، لضيوف المنتدى كعادتها سنويا، واستقبلتهم بـ "بوفيه" مفتوح، به كل الأكلات السريعة الخفيفة، التي يقبل الشباب على تناولها، بالإضافة إلى المحجنات والمخبوزات، والمشروبات الساخنة، وأطباق الحلويات الشرقية والغربية، وكل ما لذ وطاب.
 
 

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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