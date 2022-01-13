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الخميس، 13 يناير 2022 04:03 م
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ارجاء العمل بقرار تركيب رماثات النجاة وأجهزة الردار لسفن الصيد لنهاية العام بدمياط

الخميس، 13 يناير 2022 02:39 م
ارجاء العمل بقرار تركيب رماثات النجاة وأجهزة الردار لسفن الصيد لنهاية العام بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن قرار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، عن صدور قرار وزير النقل بارجاء العمل بالقرار رقم 287 لسنة11 20 الخاص بتركيب رماثات النجاة وأجهزة الردار لسفن الصيد،  التى لا يتعدى طولها الكلي (24) متر، وذلك للعمل على السواحل المصرية حتى نهاية ديسمبر 2022.

كما أكدت الهيئة فى البيان الصادر عنها أنه وبناء على ذلك  يتم إصدار التراخيص الملاحية للسفن ووحدات الصيد بصفة مبدئية، بعد إستيفاء المستندات الفنية والإدارية.
 


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