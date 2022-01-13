ارتفاع ملحوظ فى إصابات كورونا بروسيا بأكثر من 21 ألف إصابة خلال 24 ساعة

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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" في البلاد، بواقع 21 ألفا و155 إصابة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 17 ألف و946 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 10 ملايين و723 ألفا و305 إصابات.



وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة، منوها بأن 2975 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعراض (ما يمثل 14.0 بالمئة من أعداد المصابين الجدد) ".



وأشار البيان إلى تسجيل 740 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، من بينها 71 حالة في موسكو و58 حالة في مدينة سانت بطرسبورج، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 319 ألفا و 172 حالة وفاة.



وأوضح البيان أن أكبر عدد من الإصابات سُجل في العاصمة موسكو بـ 5490 إصابة، تليها سان بطرسبورج بـ 1839 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1556 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتا إلى أن 25 ألفا و984 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 9 ملايين و784 ألفا و348 شخصا.