ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، الأربعاء، عن وزارة الصحة، تسجيل 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هو الأعلى منذ مايو الماضي ومنذ بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 196 ألفا و244 حالة إصابة جديدة بالفيروس لنفس الفترة.



ولفتت الوزارة إلى أن معدل حالات النقل للمشفى وصل إلى 700 حالة خلال اليوم الأخير، وهو الأعلى من نوعه خلال الأيام الأخيرة.