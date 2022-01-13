إصابة حاكم ولاية "آسام" الهندية بفيروس كورونا

أعلن مسئول هندى اليوم الخميس أنه تم نقل "جادجيش موخى" حاكم ولاية "آسام" إلى المستشفى بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول قوله انه تم نقل الحاكم إلى مستشفى أبولو مساء أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وأضافت القناة أن نتيجة اختبار زوجة موخي لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وفى وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في الهند، 247 ألفا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ مايو الماضي؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و317 ألفا و927 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الخميس، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 485 ألفا و35 شخصا بعد وفاة 380 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 84 ألفا و825 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و715 ألفا و361 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و117 ألفا و531 حالة.