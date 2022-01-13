أهالى كفر المشارقة بكفر الشيخ يناشدون حل تراكم المياه.. ورئيس المدينة يرد

كتبت أمنية فايد - كفر الشيخ - محمد سليمان









وقال: "نحن أهالى قرية كفر المشارقة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، نعانى من تراكم المياه في طريق المدرسة الابتدائية والإعدادية التي يمر الطلاب عليها ومعرضين للسقوط فيها". أرسل القارئ على رأفت إسماعيل، والمقيم فى كفر المشارقة بسيدى سالم محافظة كفر الشيخ، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحى وتراكمهم في طريق المدرسة الابتدائى والإعدادى.







قال شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، كانت هناك ماسورة مياه شرب بقرية كفر المشارقة التابعة لسيدي سالم مكسورة، وتم إصلاحها، ورفع المياه بطريق المدرسة الإعدادي والابتدائي.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".