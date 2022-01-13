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أملاك الدولة بالشرقية تعلن عن تقنين وضع 2518 حالة تعد على أملاك الدولة

الخميس، 13 يناير 2022 12:05 م
أملاك الدولة بالشرقية تعلن عن تقنين وضع 2518 حالة تعد على أملاك الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الأملاك أنه تم تحرير 8650 عقد بمراكز المحافظة وأن عدد العقود المنتظر تحريرها 2518 عقد بمراكز المحافظة حتى يناير الجارى. وأضاف أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها. وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .


الشرقية

تقنين وضع الارضي املاك الدولة

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املاك الدولة بالشرقية

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