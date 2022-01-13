أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر تواصل تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق

كتب أحمد حسن

واصلت أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان، استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق المختلفة، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت ببعض الأحياء وصيانة وتدعيم الطرق بمناطق أخرى، وذلك فى إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير الطرق بالحى المتميز بالمدينة، حيث تشمل الأعمال صيانة طبقة الأسفلت القديم وصيانة وتدعيم طبقات الأساس لبعض الطرق وتنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية دون أى عقبات، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المقررة.

وكلف رئيس جهاز 6 أكتوبر، مسئولى إدارة الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال التى تتم طبقاً للخطة الموضوعة لهذا الشأن، والتى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين للارتقاء بها.

وفى سياق متصل، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق، وكذا أعمال دهانات المطبَّات بالحيين الخامس والحادى عشر بالمدينة، مؤكداً الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدينة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة.

من جانبه، صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمحور شمال الحى الخامس عشر مع استكمال أعمال الطرق تباعاً بكافة الأحياء بالمدينة.

وقال المهندس أحمد عمران، إنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.