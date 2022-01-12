اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

‎توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط لليوم الرابع بكفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:25 ص
‎توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط لليوم الرابع بكفر الشيخ الملاحة فى كفر الشيخ - ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، لليوم الرابع على التوالي، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

 


كفر الشيخ

امطار

حركة الصيد

مراكب

سفن

صرف صحي

كهرباء

قطاعات الكهرباء

رؤساء المدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بث مباشر ..170 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي لأهالي برج البرلس بكفر الشيخ

الأحد، 09 يناير 2022 11:42 م

استئناف عملية البحث عن 6 صيادين من البرلس فى عرض البحر المتوسط.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 12:25 م

بث مباشر.. تشييع جثمان صياد البرلس شهيد لقمة العيش فى البحر المتوسط

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:35 ص

إنقاذ 5 صيادين ومحاولات للبحث عن صياد آخر لغرق مركب من البرلس

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:01 ص

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:03 ص

بث مباشر.. أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ وبحيرة البرلس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:11 م

صقيع ورياح شديدة تهب على بحيرة البرلس.. لايف

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:45 م

طقس متقلب فى المحافظات.. الغيوم تغطى سماء الغربية وبورسعيد والإسكندرية.. رياح شديدة بكفر الشيخ وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية.. وطقس شديد البرودة فى المنيا ومشمس بالأقصر.. صور وفيديو

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:30 م

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:06 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة