وكيل تعليم بورسعيد يكلف المدارس تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من "كورونا"

بورسعيد - محمد عزام

شدد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على تطبيق الإجراءات الإحترازية بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية منعا ‏لإنتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.‏



جاء ذلك أثناء جولته التفقدية اليوم فى ثالث أيام إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 التى جاءت بمدارس أحمد شوقى الإعدادية للبنين و ‏الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى ومدرسة سان جورج الخاصة.‏



وقال وكيل الوزارة، إن الجولة هدفها متابعة العملية الإمتحانية بشتى جوانبها لافتا إلى أن مدرسة أحمد شوقى الإعدادية للبنين بها 16 لجنة داخلية أدى بها 209 ‏طالبا أمتحان مادة الدراسات الإجتماعية دون وجود أى صعوبات أو شكاوى من أسئلة الإمتحان.‏



وأوضح الدكتور أكرم حسن، أن العملية الإمتحانية كانت منتظمة فى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى حيث أدى 199 طالبا وطالبة بالصف الخامس ‏الإبتدائى الإمتحان فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى موزعين على 14 لجنة بينما أدت 178 طالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات ‏الإجتماعية موزعات على 12 لجنة.‏



ولفت وكيل الوزارة إلى أن إمتحانات مدرسة سان جورج الخاصة أجريت فى هدوء تام دون أى معوقات حيث أدى 65 طالبا وطالبة بالصف الخامس الإبتدائى ‏الإمتحانات موزعين على 5 لجان داخلية كما أدى 12 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات الإجتماعية داخل لجنة واحدة.‏





الدكتور أكرم حسن



جانب من متابعة الامتحانات اليوم



متابعة الامتحانات اليوم بإحدي المدارس



متابعة الامتحانات اليوم



وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم









