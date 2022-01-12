وكيل تعليم بورسعيد يكلف المدارس تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من "كورونا"

شدد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على تطبيق الإجراءات الإحترازية بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية منعا لإنتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.
جاء ذلك أثناء جولته التفقدية اليوم فى ثالث أيام إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 التى جاءت بمدارس أحمد شوقى الإعدادية للبنين و الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى ومدرسة سان جورج الخاصة.
وقال وكيل الوزارة، إن الجولة هدفها متابعة العملية الإمتحانية بشتى جوانبها لافتا إلى أن مدرسة أحمد شوقى الإعدادية للبنين بها 16 لجنة داخلية أدى بها 209 طالبا أمتحان مادة الدراسات الإجتماعية دون وجود أى صعوبات أو شكاوى من أسئلة الإمتحان.
وأوضح الدكتور أكرم حسن، أن العملية الإمتحانية كانت منتظمة فى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى حيث أدى 199 طالبا وطالبة بالصف الخامس الإبتدائى الإمتحان فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى موزعين على 14 لجنة بينما أدت 178 طالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات الإجتماعية موزعات على 12 لجنة.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن إمتحانات مدرسة سان جورج الخاصة أجريت فى هدوء تام دون أى معوقات حيث أدى 65 طالبا وطالبة بالصف الخامس الإبتدائى الإمتحانات موزعين على 5 لجان داخلية كما أدى 12 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات الإجتماعية داخل لجنة واحدة.
الدكتور أكرم حسن
جانب من متابعة الامتحانات اليوم
متابعة الامتحانات اليوم بإحدي المدارس
متابعة الامتحانات اليوم
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم
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