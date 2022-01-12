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وكيل تعليم بورسعيد يكلف المدارس تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من "كورونا"

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:53 م
وكيل تعليم بورسعيد يكلف المدارس تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من "كورونا" جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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شدد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على تطبيق الإجراءات الإحترازية بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية منعا ‏لإنتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.‏

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية اليوم فى ثالث أيام إمتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 التى جاءت بمدارس أحمد شوقى الإعدادية للبنين و ‏الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى ومدرسة سان جورج الخاصة.‏

وقال وكيل الوزارة، إن الجولة هدفها متابعة العملية الإمتحانية بشتى جوانبها لافتا إلى أن مدرسة أحمد شوقى الإعدادية للبنين بها 16 لجنة داخلية أدى بها 209 ‏طالبا أمتحان مادة الدراسات الإجتماعية دون وجود أى صعوبات أو شكاوى من أسئلة الإمتحان.‏

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أن العملية الإمتحانية كانت منتظمة فى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى للتعليم الأساسى حيث أدى 199 طالبا وطالبة بالصف الخامس ‏الإبتدائى الإمتحان فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى موزعين على 14 لجنة بينما أدت 178 طالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات ‏الإجتماعية موزعات على 12 لجنة.‏

ولفت وكيل الوزارة إلى أن إمتحانات مدرسة سان جورج الخاصة أجريت فى هدوء تام دون أى معوقات حيث أدى 65 طالبا وطالبة بالصف الخامس الإبتدائى ‏الإمتحانات موزعين على 5 لجان داخلية كما أدى 12 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى الإمتحان فى مادة الدراسات الإجتماعية داخل لجنة واحدة.‏
 

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن

 

جانب من متابعة الامتحانات اليوم
جانب من متابعة الامتحانات اليوم

 

 

متابعة الامتحانات اليوم بإحدي المدارس
متابعة الامتحانات اليوم بإحدي المدارس

 

 

متابعة الامتحانات اليوم
متابعة الامتحانات اليوم

 

 

وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم

 


 



 


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