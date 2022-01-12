وزيرة سنغافورية: معدل توظيف النساء ارتفعت في العقد الماضي

أ ش أ

قالت وزيرة الدولة للقوى العاملة السنغافورية جان سيو هوانج اليوم الأربعاء إن معدل توظيف الإناث المقيمات في سنغافورة ارتفع خلال العقد الماضي من 54 في المئة في عام 2010 إلى 57.7 في المئة في عام 2020، وهو ما يحتل مرتبة جيدة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن تصريحات هوانج جاءت ردًا على أسئلة برلمانية حول اتجاهات الوظائف للنساء، والاتجاهات الناشئة للمهنيات المنضمات إلى الصناعات الناشئة مثل الرقمنة والاستدامة.

وتناولت الجلسة قطاعات النمو التي تشهد حاليًا أكبر ندرة في المواهب والقيادات النسائية، والعوامل التي يمكن أن تكون قد ساهمت في هذا الاختلال في التوازن بين الجنسين.

وأوضحت هوانج أن حصة المرأة بين القطاعات المهنية والإدارية التنفيذية والفنية قد زادت على مدى العقد الماضي من 41.1 في المئة إلى 45.6 في المئة.

وأضافت أن المزيد من النساء انضمت إلى قطاعات النمو مثل المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والخدمات الصحية والاجتماعية، حيث تشكل النساء إجمالاً 52.8 في المئة في هذه القطاعات الثلاثة .

ارتفعت نسبة النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، رغم أن نسبتها قليلة، من 29.9 في المئة في عام 2015 إلى 32.4 في المئة في عام 2020.