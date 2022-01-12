اليوم السابع
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وزيرة داخلية ألمانيا تهدد تيلجرام بالإغلاق.. اعرف السبب

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:36 م
وزيرة داخلية ألمانيا تهدد تيلجرام بالإغلاق.. اعرف السبب تليجرام
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، اتخاذ إجراءات حاسمة مع تطبيق الدردشة تليجرام، لسماحه بتبادل الأفكار المتطرفة.
 
وأشارت نانسى في تصريحات لصحيفة "دي تسايت": على Telegram ، تمكن المتطرفون حتى الآن من نشر الكراهية وصياغة خطط هجوم دون الحاجة إلى توقع أي تدخل من قبل المشغل، و يُلزم قانون إنفاذ القانون على الشبكات مزودي الشبكات الاجتماعية بإزالة المحتوى غير القانوني الواضح بسرعة بعد تقديم شكوى. 
 
وقالت الوزيرة المسؤولة نانسي فيزر: لا يمكننا استبعاد  اغلاق التطبيق ذلك في حد ذاته، ومع ذلك ، فإن الإغلاق سيكون خطيرًا للغاية ومن الواضح أنه يمثل نسبة الإنهاء ، لذلك ، يجب أن تكون جميع الخيارات الأخرى قد أثبتت مسبقًا عدم نجاحها.
 
وتسعى فيسر  من أجل حل أوروبي لإجبار Telegram على التعاون، مؤكدة أن برقية اليوم في دبي وغدا ربما في جزر كايمان، وسنحتاج إلى الكثير من القوة لفرض القانونكدولة قومية ألمانية ، لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.
 

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