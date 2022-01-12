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هدايا منتدى شباب العالم.. طابع تذكارى وكروت بستال وتيشيرتات مميزة

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:17 م
هدايا منتدى شباب العالم.. طابع تذكارى وكروت بستال وتيشيرتات مميزة هدايا منتدى شباب العالم
كتب أمل غريب

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حرص المنظمون لمنتدى شباب العالم، على توفير بعض الخدمات، للضيوف والمشاركين، منذ اليوم الأول للانطلاق، وتقديم الهدايا العينية لهم.
 
كان جناح "البريد المصري"، من بين الأجنحة الهامة التي أقبل عليها رواد وضيوف وحضور، منتدى شباب العالم، حيث حرصوا على المشاركة فى المسابقات الترفيهية والثقافية البسيطة، والحصول على هدايا عينية جذابة، مثل تيشيرتات وكابات وميداليات ومجات، وغيرها من الهدايا.
 
وأكد أحد المسؤلين في جناح البريد المصري، بمنتدى شباب العالم، أن الهيئة أصدرت طابعا بريديا تذكاريا خاصا بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، يحمل شعار المنتدى لهذا العام "عدنا معا" بمناسبة عودة انطلاقة مرة اخرى، بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وأبدى ضيوف منتدى سباب العالم، سعادتهم بالمسابقات الترفيهية التي يشاركون بها، ويحرصون على اقتناء هدايا ومقتنيات جناح البريد المصري، وكذلك الطابع التذكاري، وكروت بوستال، عليها شخصيات فرعونية.
 
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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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