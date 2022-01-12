مُدير تعليم الجيزة يوجه بحل مشاكل الطلاب خلال الامتحانات

كتب سيد الخلفاوى

تَفَقَّدَ أشرف سلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مَدارسَ العميد محمد فوزي الإبتدائية، عبد الله بن رواحة الاعدادية بنات، مصطفي كامل الإبتدائية، والوفاء الإعدادية، بحضور محمد عبد الودود مدير عام الإدارة و إيمن كمال وكيل الإدارة.

أدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للترمِ الأوَّل كما أدىَّ طُلُّاب الصف الأول الاعدادي مادةَ اللغةِ العربيُّة والخط.

واطمئأن مدير المديرية على الطلاب مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحَةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والإجتهاد.

كما تَفَقَّدَ أعمالَ الكُنترولات بالمدارس وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلِّ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سَير عملية الإمتحان والتواصل المُستمر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

ويؤدي غدًا الخميس طلُّاب الصُف الثاني الإعدادي إمتحان مادة اللغة العربية والخط.

وشدَّدَ على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.