مياه أسيوط متابعة يومية للموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

كتب أحمد حسن

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية تطوير قري الريف المصري في الإجتماع الدورى المنعقد برئاسة المهندس هشام درة رئيس مجلس شركة أسيوط، مع السادة مهندسي الشركة والاستشاريين القائمين على التنفيذ والمقاولين ومديري عموم المناطق لعرض أي مشكلة حقيقية تعرقل سير الأعمال التنفيذية الجارية.

وصرح "رئيس الشركة" أثناء الإجتماع أن الهدف من عقد إجتماعات ومناقشات دورية خاصة بالوضع التنفيذي للمبادرة الرئاسية التحقق من سلامة سير الأعمال التنفيذية مقارنة بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء فى التوقيتات المحددة تنفيذا لتكليفات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال "درة" أن محافظة أسيوط تحدى بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية فى ٧ مراكز، جاء العمل بهذه المراكز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بهم وتدعيمهم البنية الأساسية اللازمة للخروج بالقرية المصرية من العشوائية والتهميش إلى التنمية المستدامة التى تحقق تكامل المجتمع، و رقي أهدافه باستغلال كافة موارده البشرية والبيئية أثمن استغلال.

ونوه فى نهاية الإجتماع بضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة والمتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء التنفيذي، مع مراعاة المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية للأعمال الجارية من مد وتدعيم شبكات، واحلال وتجديد لمحطات المياه والصرف، وعمل توسعات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمحطات أخرى، أو دق آبار جديدة، لضمان الإنتهاء من كافة تلك الأعمال التنفيذية الجارية في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود.