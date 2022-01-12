مواهب الفنون الشعبية.. شاب يبدع فى اللعب بالتنورة بالغربية.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديد من مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ، تضمن لقاء مع شاب في العقد الثالث من عمره يبدع في اللعب بالتنورة أحدٍ الفنون الشعبية التى تتميز بها محافظة الغربية.



وقال خالد جلال لـ"اليوم السابع"، أنه تعلم التنورة منذ أن كان عمره 12 سنة، بعد أن نشأ في عائلة فنية جميعها يعرف الفنون الشعبية، ومنذ عامين قرر التطور في عمله، عن طريق استخدام النار فيها، واحترفها بطريقة تجعله يتفادى الأخطار الناجمة عنها، فهو يضع التنورة حوله ويرفعها وهو يشعر بسخونتها المتوسطة، نظرا لاشتعال النيران بها.



وأضاف: "بدأت حياتى عندما قمت بتجميع مبلغ مالى حوالى 1000 جنيه، وقمت بشراء التنورة العادية، وبعد تدريب لفترات طويلة قمت بالذهاب إلى العمل بمدينة شرم الشيخ، ومنها إلى دول كثيرة مثل "الهند، إندونيسيا، عمان، دبى".



الفنون-الشعبية



المواهب



شاب-يبدع-في-اللعب-بالتنوره



شاب-يبدع-في-اللعب-بالتنوره-بالغربية



شاب-يبدع-في-اللعب-بالتنوره-في-الغربية