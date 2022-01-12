مهتزة نفسيا تعتدى على طفلها بالضرب فى دمياط

محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات وبصحبتها طفلين بأحد الشوارع بمدينة دمياط وقيامها بالتعدى على أحدهما بالضرب، مؤكدة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من الأهالى بقيام إحدى السيدات بترك طفلين صغيرين بدائرة القسم والفرار هاربه.

وإنتقلت القوات وتحفظوا على الطفلين وتمكنت من ضبط السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) وأن الطفلين أبنائها وإنها منفصلة عن والدهما "مقيم حالياً خارج البلاد"، وبسؤالها عن سبب ترك الطفلين تبين عدم إتزانها.