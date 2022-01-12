منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تحذر من انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين بكازاخستان

وقالت ممثلة المنظمة الاوروبية المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو - في تصريحات لها اليوم الاربعاء - إن حالة حرية وسائل الإعلام في البلاد تدعو للقلق البالغ مطالبة بتوفير ظروف عمل آمنة للصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في جميع الظروف فضلاً عن استعادة الوصول إلى الإنترنت في البلاد .



وأضافت الممثلة الأوروبية أنه منذ وقوع الاشتباكات العنيفة في كازاخستان التي بدأت قبل أسبوع تعرض العديد من الصحفيين الوطنيين والدوليين ومكاتب وسائل الإعلام للهجوم كما وردت أنباء عن احتجاز العاملين في وسائل الإعلام لفترات قصيرة في جميع أنحاء البلاد ومنع المراسلين الأجانب من دخول البلاد .



وأشارت الممثلة إلى قطع الإنترنت في كازاخستان مما ترك السكان دون معلومات كافية عن الأحداث لافتة الى أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بطريقة حرة وعادلة ومستقلة معتبرة أن هذه وظيفة حيوية في أي مجتمع .



وشددت على ضرورة أن يكون الصحفيون آمنين في أداء عملهم في جميع الظروف مطالبة السلطات الكازاخستانية بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحمايتها وتعزيز دورها في البلاد.