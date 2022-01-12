ممثل الاتحاد الأفريقى لدى السودان يؤكد أهمية تشكيل حكومة كفاءات

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أكد السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءات.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم الثلاثاء مع السفير محمد بلعيش.

وقال بلعيش - في تصريحات صحفية - "إن اللقاء تطرق لأنجع السبل للوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية".

وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل توسيع القاعدة السياسية وإشراك كل القوى في تدبير ما تبقى من المرحلة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تشكل طريقا يؤدي إلى الاستقرار والسلام والازدهار في السودان.

وأضاف أن الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية.. داعيا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها تشكيل خارطة طريق للفترة المقبلة.

وأكد السفير بلعيش أهمية إقامة العدالة الانتقالية لبناء السودان الجديد.

في غضون ذلك، التقت عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمى عبدالجبار، مع رئيس بعثة منظمة "إيجاد" بالسودان الدكتور عثمان حسن بليل.

واطلعت عضو مجلس السيادة - خلال اللقاء - على مبادرة منظمة الإيجاد للمساهمة في تجاوز الراهن السياسي الذي يمر به السودان، واتجاه المنظمة لتبني مفاوضات برعايتها مع أطراف العملية السياسية في السودان.

وأكدت ترحيبها بالمبادرة، وثمنت دور المنظمة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية بدول الإيجاد.