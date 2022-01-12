اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 10:10 ص
أكرم القصاص
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مصرع 12 شخصا فى حادث تصادم بين حافة وسيارة بجنوب إفريقيا

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:52 ص
مصرع 12 شخصا فى حادث تصادم بين حافة وسيارة بجنوب إفريقيا حافلة محترقة بسبب حادث تصادم ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدى حادث تصادم مروع بين حافلة وسيارة رياضية فى جمهورية جنوب إفريقيا، إلى مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت وزارة النقل وسلامة المجتمع فى جنوب إفريقيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن سائق السيارة فقد السيطرة بسبب انفجار الإطار، واصطدم بحافلة كان على متنها 22 راكبا.

وأوضحت أن "النيران اشتعلت في الحافلة، وقتل على الأثر أحد عشر راكبا محاصرين بداخلها، كما قتل سائق السيارة الرياضية، ونجا ثمانية أشخاص وأصيب ستة بجروح خطيرة، واثنان إصابتهما طفيفة".

وطلبت سلطات النقل من السائقين توخي الحذر وفحص سياراتهم قبل استخدامها، بسبب كثرة حوادث الاصطدام.

 


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