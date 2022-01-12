مدير شباب ورياضة الأقصر يناقش زيادة العضوية المجانية لذوى الإحتياجات الخاصة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع فى إدارة شباب إسنا بحضور مديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بإسنا ومجالس الإدارات بهذه الهيئات، وبحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا وحضور العاملين بالإدارة، للعمل على إعداد بيان بعدد العضوية لكل مركز شباب وتعداد سكان القرية التابع لها المركز، للعمل على زيادة العضوية بعدد أكبر ما يمكن بمراكز الشباب.

وحصر أنشطة كل مركز شباب واحتياجات كل مركز، وحصر مراكز الشباب الأقل إمكانيات والاقتراحات المقدمة والحلول لتصبح مفعلة، وفي ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الاجتماع الذي عقد مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس.

وتم خلال الإجتماع مناقشة ضرورة الإهتمام بمشروعات مبادرة حياة كريمة التي تتم بمراكز الشباب بمركز إسنا، وضرورة متابعة نسب التنفيذ بها وإعداد تقرير بنسب وأعمال التنفيذ بهذه المشروعات بشكل يومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بالطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب، واستغلال جميع المساحات داخل مراكز الشباب وعمل طرح استثماري لها، وكذلك العمل على جعل مراكز الشباب بمبادرة حياة كريمة تعتبر انفتاح للهيئات الشبابية التابعة للمديرية وجعل هذه المراكز مراكز مجتمعية متكاملة حسب رؤية الوزير.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الإعلامي من خلال الإدارة بالمديرية مع وزارة الشباب، وضرورة الاهتمام بتسجيل الأنشطة على منظومة الربط الاليكتروني لمشروعات مراكز الشباب، وزيادة إيرادات الملاعب المنجلة وتوريد حصة الوزارة، وضرورة حصر الأسوار الآيلة للسقوط بمراكز الشباب والأندية التابعة لإدارة شباب إسنا، وتنقية العضوية بمراكز الشباب وزيادة العضوية في كل مراكز الشباب من خلال فتح العضوية لأكبر عدد، وأيضاً زيادة العضوية من الأشخاص ذوي الهمم على أن تكون فتح العضوية لهم مجاناً.

وكذلك تم مناقشة أليات تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية في كافة مجالاتها، وكيفية إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الشبابي والرياضي بكافة الهيئات التابعة لإدارة شباب اسنا، وأيضاً معرفة مراكز الشباب التي لم يتم صدور قرار اشهار لها، بحيث تكون مراكز تنمية شبابية يدار بواسطة لجنة إدارية بالمركز لحين صدور قرار اشهار لها، وكذلك ضرورة تفعيل المشروعات الحرفية لذوي الهمم وضرورة رفع طلبات بالاحتياجات الفعلية من العمالة، وكذلك ضرورة الاهتمام بتعليمات السلامة والصحة المهنية داخل الهيئات الشبابية والرياضية.