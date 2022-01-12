محامية سيدة استغاثت من اعتداءات زوجها على السوشيال ميديا تروى التفاصيل.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع بسمة مجدى المحامية، دفاع السيدة التى استغاثت من اعتداءات زوجها على السوشيال ميديا بمركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا.





وقالت بسمة مجدى المحامية، إن قصة الفيديو أن السيدة صاحبة البلاغ تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة بمغاغة، يفيد اعتداء زوجها عليها بالضرب، وهذا ما أثبتته تحريات المباحث، والتى أثبتت صحة الواقعة، لكن زوجها أيضا تقدم ببلاغ يتهمها فيه بالسرقة.

وأضافت المحامية، أن بذلك الاتهام تحولت السيدة من مجنى عليها إلى متهمة فى بلاغ ومجنى عليها فى آخر، وجرى عرضها على النيابة التى تعاملت بروح القانون، وفى النهاية جرى الصلح بين الطرفين بعد تدخل الأهل من هناك وهنا، واستطردت المحامية أن السيدة استغاثت بى عبر صفحتى على فيس بوك، خاصة أننا أصدقاء، وبالفعل تواصلت معها وكنت بجانبها حتى إتمام التصالح.



وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بخصوص الواقعة، وأن الواقعة انتهت بالتصالح بين الطرفين، يذكر أن سيدة خرجت على السوشيال ميديا ببث فيديو على صفحتها الشخصية تستغيث من اعتداء زوجها ويظهر على وجهها الكدمات.