محافظ مطروح : إستعدادات لانطلاق مهرجان التمور الدولى الخامس بواحة سيوة

مطروح حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولى الخامس بواحة سيوة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجارى.

وأكد محافظ مطروح أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة. وذلك بالتعاون مع الشركاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

ويعد هذا المهرجان هو الخامس بواحة سيوة بعد أربع دورات متتالية خلال الفترة (2015 - 2016 - 2017 - 2018)

وأوضح محافظ مطروح أن لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس ومدينة سيوة تكثف استعدادتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

و كلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لهذا الحدث الهام بحضور جميع المعنيين بالمحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات وكذلك البروفات النهائية للفرق المشاركة فى طابور العرض خلال المهرجان ،والذى يساهم ايضا بجانب مردوده الاقتصادى فى جذب الانظار لواحة سيوة والترويج لكافة مقوماتها السياحية و الاثرية والثقافية لوضعها على خريطة السياحية العالمية

ووجه محافظ مطروح على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لظهور سيوة بالشكل اللائق و العمل من أجل أن يكون المهرجان معبراً عن واحة سيوة بتراثها وثقافتها الفريدة المميزة لها، كما يكثف مجلس مدينة سيوه حالياً حملات النظافة والتشجير والتجميل بالمدينة وبمنطقة إقامة المهرجان بالقرية الاوليمبية بوسط الواحة واستعداد قاعات الاحتفال وأماكن عرض المنتجات المشاركة من التمور المصرية. وكافة الفعاليات التى تقام على هامش المهرجان من العروض الفولكلورية والرياضية والكرنفالات الثقافية التى تعكس التراث السيوى المميز لها.

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان الدولى للتمور بسيوة يهدف إلى تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجى التمور داخل مصر وخارجها وتحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان والترويج للتمور المصرية، وتنظيم ندوات عملية متخصصة وعرض أفلام متخصصة وكتب واصدارات عن التمور، وتشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور، وعــرض أجــود أصــناف التمــور، بمــا فيهــا الأصــناف النــادرة والمنتجات والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور تقنيات وخدمات زراعة النخيـل، والتوعيـة بالجانـب الصـحى والقيمـة الغذائيـة للتمور، ونقـل كـل مـا هو جديـد فـى مجـال انتـاج وتصـنيع التمـور مـن خـلال ورش عمـل المهرجـان، وإيجاد الحلول التنفيذية لأهم المشاكل التى تواجه إنتاج وتصنيع التمور. فى اطار الجهود لدعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة بالتعاون مع الجانب الاماراتى.