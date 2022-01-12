محافظ القليوبية يضبط سيارتين تلقى الرتش بمحيط محطة معالجة الجبل الأصفر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الجبل الأصفر بمركز ومدينة الخانكة، حيث تمكن المحافظ من ضبط سيارتين نقل حمولة 20 طن تلقى بالرتش ومخلفات المبانى والطرق فى محيط محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بعد قيام المحافظة بحملة مكبرة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تمت إزالة ما يقرب من 35 ألف طن من الرتش والقمامة بعد شكوى المواطنين بالمنطقة.

وخلال الجولة حرص المحافظ، على ضبط السيارات المخالفة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز مدينة الخانكة، حيث تم التحفظ على السيارات والسائقين وتحرير محاضر فورية بارقام 785 جنح لسنة 2022، و786 جنح لسنة 2022، وأثبت فيها بيانات السيارات وأسماء الشركات المالكة للسيارات وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقوبات والغرامات للمخالفين لتحقيق الردع وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة ويكونوا عبرة لغيرهم ممن يتسببون فى تشويه شوارع المحافظة فضلا عن إضاعة الأموال الطائلة التى يتم إنفاقها فى إزالة تلك التراكمات.

وأهاب محافظ القليوبية، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء اى مخالفات فى الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية التى تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن فى تكثيف الدوريات الامنية وخصوصا فى أوقات الليل لضبط أى سيارة مخالفة.

وأكد الهجان، بأنه سيتم تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفى المحليات لرصد أى مخالفات تتم فى مجال إلقاء المخلفات على الطرق العامة والمدفن الصحى وتحرير محاضر بشأنها والردع الفورى للمخالفين.