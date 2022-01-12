اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يطالب أصحاب مصانع شق الثعبان بسرعة استكمال إجراءات التقنين

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:19 ص
محافظ القاهرة يطالب أصحاب مصانع شق الثعبان بسرعة استكمال إجراءات التقنين محافظ القاهرة يناقش استكمال تطوير منطقة شق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه خطة تطوير منطقة شق الثعبان وعملية التقنين ومتابعة ما تم من أعمال استكمال المرافق للورش والمصانع .
 
شهد الاجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان .
 
وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
 
وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان  علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان .
 
 

شق الثعبان

مصانع شق الثعبان

القاهرة

تقنين الاوضاع

تقنين المصانع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطوير مداخل منطقة شق الثعبان وإصلاح تسريب مياه بحلوان.. تفاصيل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:41 ص

"شق الثعبان".. منجم صناعة الرخام فى مصر.. ألبوم صور

السبت، 13 نوفمبر 2021 04:00 م

شيف الرخام.. بوراك شق الثعبان ينحت الصخر على طريقة أشهر شيفات العالم

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 06:00 ص

تعرف على إجراءات محافظة القاهرة لتطوير منطقة شق الثعبان

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:00 ص

تطوير منطقة شق الثعبان يدخل 2525 مصنع رخام الاقتصاد الرسمى.. القاهرة تشغل مصنع تدوير المخلفات وتسلم عقود التقنين للمستثمرين.. استكمال شبكات المياه والصرف ورصف الشوارع ورفع 50 ألف متر "سحالة" من المدخل.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة