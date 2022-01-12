اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تغلق 11 مركزا للدروس الخصوصية وتصادر محتوياتهم

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:10 م
محافظة الجيزة تغلق 11 مركزا للدروس الخصوصية وتصادر محتوياتهم تشميع سنتر للدروس الخصوصية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 11 مركزا شهيرا للدروس الخصوصية  بأحياء ومراكز المحافظة خلال حملات مكبرة تم شنها.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بمدينة الحوامدية وأحياء جنوب وشمال الجيزة والطالبية ومركز أوسيم وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي إتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.
 
وشملت السناتر التي تم غلقها  2 مركز للدروس الخصوصية  بمدينة الحوامدية هي سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة بطراد النيل وسنتر فيوتشر بشارع محمد متولي الشعراوي وفي حي العجوزة تم غلق 2 سنتر بشوارع السودان وطنطا وفي حي جنوب تم غلق 3 سنتر بشوارع  اكتوبر و السوق وسنتر الزعيم بشارع ربيع الجيزي وسنتر الفراعنة بفيصل بحي الطالبية وفي حي شمال تم غلق 3 سنتر بشوارع الغيط بالمنيرة الشرقية وسنتر بشارع الميثاق بأرض الجمعية واخر بشارع الطيار فكري  .
 
 

التعليم

الجيزة

الدروس الخصوصية

مراكز الدروس الخصوصية

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:17 ص

الخصم لـ3 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية.. ومجازاة معلمة اتهمت زملاءها دون دليل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:56 م

محافظ بورسعيد يوجه الطلاب بالاعتماد علي النفس والبعد عن الدروس الخصوصية.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:07 م

محافظة الجيزة تغلق 7 سناتر للدروس الخصوصية

الأحد، 02 يناير 2022 03:28 م

نواب لوزير التعليم: منهج الصف الرابع الابتدائى سبب زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة