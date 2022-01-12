كيف تخسر الدهون وتكتسب العضلات في نفس الوقت؟

نهير عبد النبى

فى بعض الأحيان عندما يفقد الناس وزنهم يفقدون عضلاتهم أيضًا، وهذا ما يسمى بفقدان العضلات الناجم عن فقدان الوزن ويمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بتضخم العضلات، وهي حالة مرتبطة بكميات منخفضة من العضلات وضعف وظائف العضلات.

وحسب ما ذكره موقع verywellfit وجدت إحدى الدراسات أن النساء الشابات اللاتى اتبعن برنامجًا للقلب والقوة لمدة 12 أسبوعًا فقدن ما معدله 10٪ من دهون الجسم مع زيادة كتلة عضلاتهن بنسبة 9٪ تقريبًا، وجدت دراسة أخرى أن النساء الأكبر سنًا أيضًا لاحظن انخفاضًا في دهون الجسم وزيادة في القوة البدنية بعد برنامج سباحة لمدة 12 أسبوعًا.

نصائح لفقدان الدهون وتقوية العضلات

إذا كان هدفك هو تحقيق التوازن بين فقدان الدهون واكتساب العضلات، فهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحقيق ذلك.

1:مارس تمارين الكارديو والقوة



المفتاح هو دمج كل من تمارين القلب وتمارين القوة في روتين التمرين، سواء كنت مبتدئًا أو متمرنًا أكثر خبرة.

الكارديو بدون تمارين القوة يمكن أن يضر بكتلة عضلاتك (تقلص عضلاتك بدلاً من بنائها). لكن تمارين القوة بدون تمارين الكارديو يمكن أن تضر بخسارة الدهون. لذا افعل كلاهما.

2:حدد أولويات التمرين بناءً على أهدافك



على الرغم من أنك ستقوم بتضمين عناصر القلب والقوة في تدريبك ، فلن تحتاج إلى إعطاء الأولوية لكليهما، إذا كنت من لاعبي الماراثون، ركز على تحمّل القلب والأوعية الدموية إذا كنت لاعب كمال أجسام، ركز على نمو العضلات .

بالنسبة إلى المتمرن المبتدئ أو المتمرن العادي ، فإن التوازن بين الاثنين هو أفضل طريقة لزيادة فقدان الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، تذكر أيضًا أنك قد تفقد الدهون دون أن تفقد الوزن ، لذلك قد لا يكون الميزان مؤشرًا جيدًا للتقدم الذي تحرزه.

3:لا تنس نظامك الغذائي



التمرين مهم، لكن فقدان الدهون يحدث بشكل أساسي في المطبخ، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بتناول نظام غذائي يتضمن البروتينات الخالية من الدهون، والخضراوات ، والفواكه، والفاصوليا ، والعدس، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون ، والزيوت (الزيوت النباتية والزيوت الموجودة في المكسرات والمأكولات البحرية) عندما يكون هدفك هو الحفاظ عليها.