كوريا الجنوبية تبدأ استخدام أقراص مضادة لكورونا اعتبارا من 14 يناير

سول (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء فى استخدام أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا فى عموم كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم 14 من الشهر الجارى.

وأشارت الوكالة - فى بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، إلى أنه من المقرر أن تصل أول شحنة من أقراص "باكسلوفيد" التي تنتجها شركة الأدوية الأمريكية فايزر، تكفي لـ 21 ألف شخص إلى البلاد فى يوم 13 من الشهر الجاري ويتم البدء في استخدام هذه الأقراص في اليوم التالي لوصول الشحنة.. متوقعة أن تصل شحنة أخرى من الأقراص تكفى لـ 10 آلاف شخص بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن هذه الكمية جزء من الصفقة الموقعة بين الحكومة الكورية الجنوبية وشركة فايزر لشراء الأقراص لعلاج 752 ألف شخص.

وتخطط كوريا الجنوبية لوصف الأقراص المضادة لكورونا أولا للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتلقون العلاج في المنزل أو المنشآت المؤقتة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.. وسيتم توفير الأقراص إلى المرضى مجانا بغض النظر عن حالة التطعيم.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تنظر في شراء إضافي للأقراص تحسبا لتقلبات الوضع الوبائي.. متوقعة أن يسهم إدخال البلاد الأقراص المضادة لكورونا بوتيرة سريعة في إبطاء انتشار العدوى والاستجابة لسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.