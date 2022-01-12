اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن الاتفاقيات والبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.. بالأرقام

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الاتفاقيات والبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.. بالأرقام بترول ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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يستهدف قطاع البترول تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات للبحث والاستكشاف والإنتاج وفيما يلي أهم الأرقام المحققة لاتفاقيات والبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية خلال عام 2021 وكانت كالتالى..

1 ـ  7 اتفاقيات بترولية  بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات حوالى 223ر1 مليار دولار وحفر 14 بئراً .

2- 52 اكتشافاً (39 زيت خام + 13 غازا) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.

17-3 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع حوالى 7 مليون دولار.

4- إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف.

5- طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فبراير 2021 لـ 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس .

6- طرح مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية فى 1/11/2021 على أن يتم إغلاق المزايدة في 16/1/2022.

7- جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى منح توقيع 3ر177 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات حوالي 3ر5 مليار دولار وحفر 39 بئراً.


البحث والاستكشاف

الانتاج

الاتفـــاقيـات البتروليـــة

بوابة مصر للبحث والاستكشاف

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