فصل رئيس مدينة سابق من الخدمة لضربه مواطن واحتجازه

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة م.ا مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، فيما عاقبت خ.م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقاً بعقوبة الفصل من الخدمة، وذلك لما نُسب إليهما من ضرب مواطن واحتجازه وأخذ هاتفه وتوجيه عبارات السب المهينة والجارحة التي حطت من شأنه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونُسب للمحال الأول، نزع الهاتف المحمول الخاص بأحد المواطنين الذي يعمل باحث قانوني، واحتجزه بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد علي الساعتين، ونُسب للمحال الثاني، تعدي بالألفاظ غير اللائقة واعتدي بالضرب علي المواطن المذكور، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة .

بداية الواقعة ، بورود شكوى من باحث قانونى، ضد خ .م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقًا ، ونائبه رئيس مجلس المدينة و مسئول الأمن بمجلس المدينة، لتعديهم عليه بالألفاظ الغير لائقة وضربه واحتجازه ونزع هاتفه المحمول ثم إجباره علي التصالح في شهر يوليو 2020.

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