اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:06 م
أكرم القصاص
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غلق 17 منشأة طبية خاصة أثناء حملات مكثفة على فى المنوفية

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 م
غلق 17 منشأة طبية خاصة أثناء حملات مكثفة على فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد ، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والادارات التابعة لها بإجراء 195 زيارة ميدانية منهم 90 منشأة مطابقة ، 79منشأة تم انذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، وجدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرارات الغلق 17منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق 9 منشآت طبية .

بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة .

وقد أشارت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب اصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين .

و أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً  أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

 


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