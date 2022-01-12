اليوم السابع
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غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر الشيخ

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:17 ص
غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر الشيخ الاقبال على المراكز التكنولوجيه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مجلس مدينة كفر الشيخ عدداً من الحملات تمكنت من إزالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة 50م2، ورفع الإشغالات من عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بطريق صبري القاضي،  وغلق وتشميع مركزين للدروس الخاصة بالحمراء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

 

وتابعت المهندسة عايده ماضي، العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، موجه باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة أولاً بأول، ومتابعة اعغمال التطوير والتجميل التي تشهدها عدد من أحياء غرب وشرق العاصمة.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع الاشغالات تيسيرا على المواطنين، واستمرار صيانة خطوط الصرف، وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال الرصف.

 

استمرار رفع كفاءة الانارة
استمرار رفع كفاءة الانارة

 

اعغمال التطوير بالشوارع
اعغمال التطوير بالشوارع

 

التوافد على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ
التوافد على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

 

السكرايسر المساعد تتابع اعمال المركز التكنولوجي
السكرايسر المساعد تتابع اعمال المركز التكنولوجي

 

بعة العمل بالمراكز التكنولوجيه
بعة العمل بالمراكز التكنولوجيه

 

تشميع مركزين للدروس الخصوية
تشميع مركزين للدروس الخصوية

 

صيانة اعمدة الانارة بشارع صبري القاضي
صيانة اعمدة الانارة بشارع صبري القاضي

 

غلق مركزين للدروس الخصوصية
غلق مركزين للدروس الخصوصية

 

متابعة اعمال التطوير بمدينة كفر الشيخ
متابعة اعمال التطوير بمدينة كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اعمال الرصف

خطوط الصرف

نظافة يومية

امطار

اشغالات

المراكز التكنولوجيه

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