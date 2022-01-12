غضب بريطانى بسبب حفلات رئيس الوزراء.. ونائب: بوريس جونسون خطر على صحة البلاد

يواجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون جلسة استفهام يوم الأربعاء، حيث ينتظر نواب محافظون غاضبون تفسيره لحفلة الحديقة "أحضر الخمور الخاصة بك" في مايو 2020، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر: "أمامه الآن فرصة للتعبير عن الرأي أمام الجمهور البريطاني، الذي دمرته هذه المزاعم"، وأضافت: "المثير للدهشة أن رئيس الوزراء قضى يومين الآن، حيث كان بإمكانه ببساطة الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا - هل كنت موجودًا في هذه الحفلة؟ - وهو رفض القيام بذلك".



وانتقد أكثر من 10 نواب محافظين علانية تجمع داونينج ستريت، الذي ظهرت تفاصيله في رسالة بريد إلكتروني مسربة من السكرتير الخاص الرئيسي لجونسون، مارتن رينولدز.



وقال نايجل ميلز، عضو البرلمان عن أمبر فالي، إن موقف جونسون سيكون "غير مقبول" إذا حضر الحفل. وقال لبي بي سي نيوز: "إذا كان رئيس الوزراء قد حضر حفلًا عن قصد، فلا يمكنني أن أرى كيف يمكنه البقاء على قيد الحياة بعد أن قبل استقالات أقل بكثير".



يعبر العديد من نواب حزب المحافظين عن غضبهم على انفراد، على الرغم من أن البعض على استعداد لانتظار نتائج تحقيق من قبل الموظف المدني سو جراي في سلسلة من الأحزاب في داونينج ستريت.



وقال وزير سابق، إن المحافظين سيراقبون أسئلة رئيس الوزراء عن كثب. "بعيدًا عن ذلك، ستحصل على فكرة واضحة جدًا من الزملاء حول ما إذا كانوا يعتقدون أن هذا منصب مستدام"، وقال العديد من الشهود إن جونسون وزوجته كاري حضرا الاجتماع.



ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، إد ديفي، إلى الاستقالة قائلا: "أطاع الملايين من الناس قواعد الإغلاق، وغالبًا ما كان ذلك على حساب شخصي باهظ. لقد فاتهم الجنازات، وألغوا حفلات الزفاف، وداعًا للمحتضرين من أحبائهم عبر مكالمات الفيديو - بعضها في نفس اليوم الذي استضاف فيه الرقم 10 بشكل غير قانوني حفلة في الحديقة".



وأضاف: "لقد أصبح بوريس جونسون يمثل تهديدًا لصحة أمتنا، ومن أجل البلاد لا تزال تعاني من هذا الوباء الرهيب، يجب عليه الاستقالة".