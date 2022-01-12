عاطلان يكشفان تفاصيل سقوطهما بكمية من مخدرى البودر والفودو فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدرى البودر والفودو بالعجوزة، عن هوية عاطل يتحصلان منه على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه، وأشارا إلى أنهما يتوليان ترويج المضبوطات بين عملائهما من تجار التجزئة والمتعاطين.

وقال المتهمان إنهما حولا مسكن أحدهما إلى مخزن لإخفاء المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بعد التواصل مع عملائهما، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاحين لاستخدامهما في الدفاع خلال ترويج المضبوطات.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة التي حققت معهما، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، وترددهما على منطقة العجوزة لترويجها.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر والفودو، وسلاحين ابيض، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهمان بالاتجار بالمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.