طقس الإسماعيلية.. شمس ساطعة وأجواء خريفية وسيولة مرورية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس والحالة المرورية، اليوم الأربعاء، حيث تشهد المحافظة استقرار في حالة الطقس، وغابت الشبورة المائية، كما ظهرت الشمس ساطعة، وسجلت درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 20، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19، والسويس الصغرى 11 والعظمى 19، والعريش الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.





