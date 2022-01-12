اليوم السابع
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صور.. إقبال كبير علي جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:46 ص
صور.. إقبال كبير علي جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم
كتب أحمد مصطفى

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شهد جناح شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى والناقل الرسمى لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ إقبالا كثيفا فى اليوم الثالث للمنتدى.

وحسب بيان مصر للطيران فان ذلك يأتى فى إطار الدور الوطنى الذى تقوم به شركة مصر للطيران خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10  إلى 13 يناير الحالى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد جناح الشركة الوطنية الذى أقامته داخل قاعة المؤتمرات إقبالا كبيرا من المشاركين منذ بدء فعاليات المنتدى للتعرف على الخدمات المتنوعة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها إلى جانب مراجعة المشاركين لحجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفرق العمل المختلفة بالجناح، كما يتم توزيع هدايا تذكارية على زوار الجناح بشعار مصر للطيران ومنتدى شباب العالم .

وكانت مصر للطيران قد أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدى شباب العالم من خلال وضع الشعار علي متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(1)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(1)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(2)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(2)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(3)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(3)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(4)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(4)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(5)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(5)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(6)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(6)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(7)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(7)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(8)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(8)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(9)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(9)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(10)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(10)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(11)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(11)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(12)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(12)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(13)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(13)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(14)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(14)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(15)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(15)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(16)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(16)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(17)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(17)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(18)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(18)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(19)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(19)

 

إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(20)
إقبال-كبير-علي-جناح-مصر-للطيران-بمنتدى-شباب-العالم--(20)

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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