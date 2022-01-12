اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:48 م
أكرم القصاص
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سويسرا تخفض مدة الحجر الصحى إلى خمسة أيام بدلا من سبعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:17 م
سويسرا تخفض مدة الحجر الصحى إلى خمسة أيام بدلا من سبعة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قررت الحكومة السويسرية، تخفيض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من سبعة، للمساعدة في معالجة موجة عدوى "كوفيد-19" التي تهدد بإعاقة الاقتصاد.

ومنحت السلطات الصحية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، موافقتها على هذه الخطوة، والتي تأتي في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.

وذكرت الحكومة السويسرية ، في بيان ، "أن الوضع الوبائي حرج ويصعب تقييمه، وقررنا تخفيض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام بدلا من 7، إذ يشعر المسؤولون بالقلق من أن الموجة يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية في البلاد حيث حصل ثلث السكان فقط على جرعتين و30٪ فقط حصلوا على جرعة معززة".

وأضافت الحكومة أن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس.. مؤكدة أن متحور أوميكرون له وقت أقصر للعدوى ولانتقال إلى أشخاص آخرين.

 


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