سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

أضافت التحريات بأن المذكور مقيم خارج البلاد، وأن زوجته "شريكة بذات الشركة" ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بذات العنوان تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها ، وبحوزتها 4 جوازات سفر لأشخاص مختلفين، و19 فيزا كارت لعدة بنوك، و8 دفاتر شيكات لعدة بنوك باسم المتهمين، و3 أكلاشيه بإسم الشركة، و3 هواتف محمولة.

بمواجهتها أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة، وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة ، كما أمكن التوصل إلى 5 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.