اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 04:17 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غربى الصين

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:21 م
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غربى الصين مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني وفقا لوكالة أنباء الصين "شينخوا"، "إن الزلزال، الذي وقع عند الساعة 6:20 مساء بتوقيت بكين، كان بعمق 10 كيلومترات".

وكانت محافظة منيوان قد تعرضت يوم السبت الماضي لزلزال بقوة 6.9 درجة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، فضلا عن تضرر 217 منزلا وجزء من الطرق والجسور وخطوط المياه، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية.

 


 

 


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