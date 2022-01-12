رئيس منطقة الإسكندرية والوكيل الشرعى يتابعان امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء معاهد: بنين برج العرب الإعدادي، وبرج العرب الابتدائي، وفتيات الشعراوي النموذجي.

كما تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة معاهد:فتيات القويري الإعدادي، وفتيات عمر الفاروق الإعدادي النموذجي، والإمام الشافعي الابتدائي، وعمر الفاروق الابتدائي النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، ومطابقتها للمناهج المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، رافقهما سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، عبدالسميع أحمد موجه عام والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، والدكتور علي حسن رئيس مكتب الوافدين.

كما تفقد لجان الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، ومتابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، وارتداء الجميع للكمامات، والتأكيد على توفير المناخ لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة أعمال الكنترول.



وقد اختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانهم اليوم بمادة: تكنولوجيا المعلومات، وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانهم في مادة: الرياضيات، كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحانهم في مادتي: القرآن الكريم وتجويده، والجبر.











