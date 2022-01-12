خسرت ولادها فى لحظة.. احتراق 4 أطفال بمنزلهم فى غياب الأم بالجيزة.. بث مباشر

كتب إيهاب المهندس

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مكان حريق شقة سكنية ومصرع 4 أطفال أشقاء بشارع محمد رمضان بمنطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة.

كشفت معاينة الأجهزة المختصة لموقع حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية بفيصل، أن الحريق اشتعل في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار سكنى بشارع الشيخ ريحان، حيث التهمت محتويات إحدى الغرف، وامتدت لتشمل بعض أجزاء المنزل، وأسفر عن مصرع 4 أطفال كانوا متواجدين بالداخل.

وكشفت مناظرة جثث الضحايا، عن إصابة أحد الأطفال بحروق في مناطق متفرقة من الجسد نتيجة اشتعال النيران، بينما لقي الأطفال الباقين مصرعهم نتيجة استنشاقهم كميات ضخمة من أبخرة الدخان السامة التي صعدت جراء الحريق.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.