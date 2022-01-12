خبير اقتصادى: 255 مليون شخص دخل دائرة البطالة حول العالم بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على زيادة معدل الفقر على مستوى العالم بشكل كبير، وذلك لأن هناك الكثير من القطاعات توقفت عن العمل تمامًا مثل قطاعي الطيران والصناعة.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على قناة "dmc"، أن أعداد سكان العالم من الفقراء زادت لتصل النسبة إلى 40% تقريبًا، كما دخل في دائرة البطالة 255 مليون شخص على مستوى العالم، إضافة إلى 107 ملايين شخص فقد وظيفته.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن كل هذا بسبب أن كثير من الدول توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية، وتوقف قطاع الطيران والإنتاج في الكثير من المصانع حول العالم، وهو ما جعل التجارة العالمية تفقد حوالي 50% من حجمها.

وأضاف أن الاستثمارات العالمية كذلك انخفضت بشكل كبير، ومصر جزء من العالم ولهذا تأثرت أيضًا من الجائحة ولكن تعامل الدولة وسياسات البنك المركزي والحكومة خلال فترة الإصلاح الاقتصادى وما تحقق في الموازنة العامة للدولة ساهم في مواجهة الأزمة، ليكون هناك معدل نمو اقتصادي وزيادة إنتاج بنسبة قد تكون جيدة مقارنة بباقي الدول.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين, ويذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا على "dmc".