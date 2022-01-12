خبير أوكراني: موافقة الغرب على مقترحات يمثل اعترافا بمكانتها الجيوسياسية

قال رسلان بورتنيك رئيس المعهد الأوكراني للسياسة، إن حقيقة قبول الغرب لمقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية تظهر الاعتراف بالمكانة الجيوسياسية لروسيا، وهو ما يمثل اضطرابا كبيرا في الفكر السياسي في العالم الغربي.

وأشار ربورتنيك إلى أن الغرب "بدأ يتقبل ببطء الواقع الجديد لعالم متعدد الأقطاب، حيث لا تكون الولايات المتحدة هي المهيمنة الوحيدة، لكن روسيا والصين وقادة إقليميين آخرين لديهم مكانهم أيضا".

وأضاف الخبير -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء- أن "قبول مقترحات روسيا يعني في الواقع الموافقة على حقيقة أن موسكو لها مصالحها الأمنية الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بالدول المجاورة.

وهذا هو الاعتراف بالمكانة الجيوسياسية لروسيا، والتي تمثل اضطرابا كبيرا في الفكر السياسي لدى العالم الغربي".