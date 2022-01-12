حياة كريمة.. تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1963 مواطن بقرية داقوف بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية داقوف بمركز سمالوط، يومي 10 و11 من يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1963 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 393 حالة جراحة و524 حالة اطفال و240 باطنة و82 قلب و135 نساء و91 اسنان و268 جلدية و184 انف واذن و46 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 71 تحاليل مختلفة وعمل 17 حالة موجات صوتية وعمل 12 حالة رسم قلب وعمل 11 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 143 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 110 متردد، و تم استخدام 8 عيادات متنقلة.



